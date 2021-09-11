مصر.. القبض على عصابة مهلوسات مكونة من 3 أشخاص

أعلنت السلطات المصرية القبض على عصابة قوامها مصري ومواطنا دولة عربية نشطت في الاتجار بالمواد المخدرة والمهلوسة.

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وذكرت مصادر أمنية أنه تم رصد نشاط اثنين من العناصر الإجرامية يحملان جنسية إحدى الدول العربية نشطا في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وخاصة عقار "الإيفيدرين" الذي يستخدم في صناعة مخدر الآيس (الشابو).

وتابعت: تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وبحوزتهما 9700 أمبولة من "إيفيدرين" ومبالغ مالية وعملات أجنبية مختلفة ومحلية و4 هواتف محمولة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد مصدر حصولهما على تلك المواد وتبين أنه صيدلي ومدير صيدلية بمحافظة الجيزة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT