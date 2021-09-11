مصر.. كشف ملابسات الرقص العاري في حفل زفاف بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفاف ظهر فيه شبان شبه عراة.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام مجموعة من الشباب يرقصون حوله ويخلعون ملابسهم على أرضية بيضاء، وادعاء مصور الفيديو بأنه سجله بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة وأن المذكورين بالرقص كسروا "لمبات نيون".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص مستخدم الطبلة في الرقصة المذكورة واعترف بحدوث الواقعة منذ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية فيديو لمجموعة من الشباب يرقصون عراة على شاكلة ما يحدث في الأفلام الشاذة أخلاقيا، والتي تمثل البلطجة والنماذج المشوهة في المجتمع.

إقرأ المزيد

وعلق عدد من أهالي المركز على الفيديو، قائلين: "واضح إن الموضوع بقى ظاهرة في مركز بسيون ولا بد من اتخاذ إجراءات تحمي المواطنين وسلامتهم في طرق الاحتفالات بالمناسبات كثيرة، ولماذا نسمح بانتشار مثل هذه الاحتفالات بهذا الشكل الشاذ عن المجتمع؟".

المصدر: القاهرة 24