شاهد.. الفنانة المصرية نيللي كريم تحذف صورة مثيرة وجريئة

حذفت الفنانة المصرية نيللي كريم صورة لها على "فيسبوك" بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد تعرضها لسيل من الانتقادات والتعليقات علي الصورة بسبب جرئتها.

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وأبدى عدد من متابعي نيللي دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها على هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني، وعلى إثر هذا الهجوم اضطرت نيللي لحذف الصورة التي كانت قد علقت عليها بقولها: "أتمني لكم يوما سعيدا".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرا على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور وشقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور في حفل كبير في مدينة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا وغيرهم.

المصدر: الوطن