مصر.. بلاغ للنائب العام ضد الطبيب المتهم بمطالبة ممرض بالسجود لكلبه

أعلن المحامي نبيه الوحش أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المصري في قضية الطبيب الذي أجبر ممرضا على السجود لكلبه، مضيفا "أن الواقعة احتقار لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة".

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ونقل موقع "القاهرة" عن الوحش قوله إن البلاغ "تضمن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى التنبيه على رئيس الجامعة بسرعة إصدار قرار عاجل وسريع بوقف الطبيب المتهم عن العمل فورا، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الواقعة التي وردت في الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يأمر فيه الطبيب أحد ممرضيه بالسجود لكلبه".

وطالب الوحش "النائب العام بسرعة استدعاء طبيب مستشفى جامعة عين شمس عمرو خيري والتحقيق معه في واقعة السجود التي طالب فيها ممرضه بالسجود لكلبه، لما في ذلك من احتقار لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة والتطاول على الذات الإلهية، وفي حالة عدم مثوله لطلب الاستدعاء، بسرعة إصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره ومواجهته بتلك الأفعال، وتقديمه لمحاكمة عاجله تمهيدا لحبسه ومطالبة وزير التعليم العالي بسرعة إصدار قرار بإقالته وعزله".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، وهو يأمر أحد الممرضين المسنين بالسجود لكلبه، ويهينه.

المصدر: القاهرة 24