سياسي جورجي ينشر إعلانه الانتخابي على موقع إباحي

قام السياسي الجورجي زوراب جاباريدزه، بنشر إعلان انتخابي، قبل انتخابات هيئات الإدارة الذاتية المحلية، على موقع إباحي معروف، ومن ثم نشر صورة مماثلة لذلك على صفحته في "فيسبوك".

وفي الإعلان، ظهرت صورة وجه السياسي المذكور مع رقمه الانتخابي- 45، وكذلك صورة لأحد الممثلين الإباحيين.

ويرى هذا السياسي، أن الترويج لنفسه بمثل هذه الإعلانات على موقع إباحي، أكثر فعالية بآلاف المرات من إعلانات التلفزيون أو إعلانات الشوارع قبل الانتخابات.

في عام 2018 شارك زوراب جاباريدزه، في الانتخابات الرئاسية في جورجيا. وخلال ذلك نشر مواد مماثلة على موقع إباحي أيضا. وفي تلك اللافتة الإعلانية على الموقع كتب عليها "جنس أكثر، حيوية أكثر".

سابقا كان زوراب جاباريدزه، يتزعم حزب "غيرتشي" الذي اتسم بغرابة التصرفات. على سبيل المثال، دعا الحزب لإضفاء الشرعية على تعاطي الماريخوانا في البلاد.

في 2 أكتوبر، ستجري في جورجيا انتخابات رؤساء بلديات المدن وانتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلي.

المصدر: نوفوستي