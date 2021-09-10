مصر.. معركة عنيفة تستمر 30 دقيقة توقع ضحايا

أسفرت معركة دامية استمرت نحو 30 دقيقة، بين عائلتين بقرية "المنصورية" مركز "دراو" بمحافظة أسوان، عن وقوع عدد من الضحايا.

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واستخدم أطراف الخلاف خلال المعركة أسطوانات الغاز "البوتاجاز"، لإشعال النيران في عدد من المنازل بطريقة وحشية، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، وحاولت قوات الأمن السيطرة على الموقف بعد انتقالها لموقع الحادث.

ونقل الضحايا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث دفع وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور إيهاب حنفي، بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين عائلتي "الحمداب وآل حماد"، حيث بدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الأخرى، حتى تطور الخلاف بينهما ما أدى لتدخل عدد من أفراد العائلتين، ووصل الأمر للتشابك بالأيدي واستخدام الأسلحة النارية وأسطوانات الغاز وبدأوا في إشعال النيران في عدد من المنازل بقرية "المنصورية"، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لسقوط ضحايا ومصابين.

وقال شهود عيان على الواقعة إن سبب تطور الخلاف بين العائلتين يرجع لمشاكل زوجية بين رجل من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، حيث رفضت زوجته رؤية طفله فخطفه، ما أدى لاشتعال الخلافات بين الطرفين واستخدام العنف والشوم والأسلحة النارية في المشاجرة، وتحاول قوات الأمن حاليًا السيطرة على الواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة تفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: الوطن