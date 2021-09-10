طالبان تواري وجوه النساء بالأصباغ والطلاء يزحف نحو صور "جورج فلويد"
Reuters
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فيما يضرب العالم أخماسا في أسداس مترقبا ما سيتغير في حركة طالبان في فترة حكمها الثانية، سارعت الحركة إلى وضع بصمتها على واجهات محلات التزيين النسائية وعلى الجدران.
وغطت صبغة سوداء أوجه صور النساء في مدينة جلال آباد، فيما أخفيت عيونهن وملامحن في صور أخرى تماما خلف أوراق بيضاء.
علاوة على ذلك، بدأت طالبان في إزالة كل الرموز الغربية، بما في ذلك الجداريات المتعاطفة مع جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية الذي لقي مصرعه نتيجة تعسف وعنف رجال الشرطة. ربما في رسالة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي ينتظر بعض ساستها أن تظهر الحركة بوجه جديد أقل عدوانية.
المصدر: RT
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