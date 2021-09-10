ناشط سوري يوضح أسباب "أزمة الورق" وتأخر إصدار وتجديد الجوازات في سوريا

أشار رئيس تحرير "مرصد طريق الحرير" السوري، يعرب خيربك، إلى أسباب تأخر إصدار وتجديد الجوازات في سوريا، مرجعا ذلك لعدة مشاكل من بينها العقوبات الأمريكية.

أكد خيربك، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، أن إدارة الهجرة في سوريا تعاني من الترهل والعديد من الصعوبات والمشكلات بعد 10 سنوات حرب وأرجع أسباب الأزمة لعدة مشكلات، مشيرا إلى أن "القضية ليست قضية ورق الدفتر فقط ولكن قضية الورق الخاص الذي يطبع عليه الكود، هذا الورق هو نوع خاص كان يستورد من الأردن بكميات محددة ولكن فجأة تضاعفت هذه الكميات"

أشار خيربك خلال اللقاء إلى أن طلب الأوراق من الموّرد بشكل متكرر وسريع "سبب إشكالات عدة الأولى مشكلة فنية تحدث عنها وزير الداخلية، إشكال آخر بسبب العقوبات، وإشكالات في جلبها وإشكال الأسعار"

وتحدث خيربك أيضا عن مشكلات أخرى تعيق إصدار وتجديد الجوازات في سوريا "هناك ضرورات ترشيد وضرورات ضبط أمني ومعلوماتي وتنظيمي لمنح هذه الجوازات وهذا أمر طبيعي عندا تزداد هذه الكميات"

كما أضاف أيضا إلى قائمة المعيقات "مشكلات الاتصالات بين جميع الجهات في سوريا"

الناشط السوري أوضح أيضا أن جميع القنصليات والسفارت السورية في الخارج ترسل طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلى سوريا حيث تصنع جميعها في الداخلية السورية ويتم إرسالها إلى القنصليات