جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية جراء حملة جديدة تنادي بإلغاء فرض النقاب
عادت قضية ارتداء المرأة السعودية للنقاب إلى صدارة واجهة وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة وذلك عبر وسم "يسقط_النقاب" وتباينت وجهات نظر المغردين بين مؤيد ومعارض.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الحملة مطالبين بحرية المرأة السعودية في اختيار مظهرها.
وشارك في الحملة أكثر من 50 ألف مغرد على موقع "تويتر" وانقسم المشاركون بين داعمين لإسقاط إلزام المرأة السعودية بارتداء النقاب وآخرين منددين بالحملة ومشككين في نواياها ومصدر إطلاقها وآخرين مطالبين بإعطاء المرأة كامل الحق في اختيار زيها ورفض أي شكل من أشكال الوصاية المجتمعية على المرأة وحريتها الشخصية.
#يسقط_النقاب في ناس تشوفه واجب . وناس تشوفه مستحب من باب التعفف فقط وناس تلبسه مرغمه رغم عدم اقتناعها بوجوبه وناس تلبسه وهي مقتنعه انه مباح بس عشان تكسب رضى الي ربوها .. بختصار كل هالحالات المذكورة مالكم شغل فيهم لا الكاشفه لها حق تنتقد النقاب ولا المنقبه لها حق تنتقد الحجاب 😁— سحر الهاجري (@s70999) September 8, 2021
#يسقط_النقاب— 🇸🇦sama🇸🇦 (@SAMA_H_A_M) September 9, 2021
لكم دينكم ولي دين
نقابي فخري واعتزازي pic.twitter.com/45bS6iyfbh
لا #يسقط_النقاب— خولة (@KH55OK) September 9, 2021
من ينادون بإحترام الحرية الشخصية لماذا لايتركون للمنقبات حريتهم الشخصية؟؟؟!!!!
وكان من بين المهاجمين للنقاب والعباءة السوداء في المملكة كاتب سعودي، ووصفهما بالبدعة حيث نشر الكاتب سعود الفوزان تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "العباءة السوداء ليست عربية ومصدرها العثمانيون فرضت على مصر والشام والحجاز، ثم تغلغلت إلى نجد، وباقي دول الخليج".
وأضاف: "النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج ثم استغلها ما يسمى بالصحوة لمحاربة البرقع العربي ولكن لا هذا ولا ذاك كلها بدعة لا يوجد آيه تجبر النساء سواء بإسقاط النقاب أو ارتدائه".
العباءه السوداء ليست عربية و مصدرها العثمانيون فرضت على مصر والشام والحجاز ثم تغلغلت إلى نجد وباقي دول الخليج/النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج/ثم استغلها مايسمى بالصحوه لمحاربة البرقع العربي ولكن لا هذا ولا ذاك كلها بدعه لايوجد ايه تجبر النساء سواء #يسقط_النقاب او ارتداءه— سعود الفوزان (@saudfozan1) September 9, 2021
الكاتب سعود الفوزان:— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 9, 2021
"النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج ولايوجد آيه تجبر النساء سواء يسقط النقاب أو ارتداءه" pic.twitter.com/cafjEQUDES
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر حملات إلكترونية مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، فمنذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "خطة الانفتاح" في إطار رؤيته لعام 2030، بدأت النساء السعوديات المطالبة بالتحرر من النقاب والعباءة وذلك عبر المشاركة في حملات تحمل أوسمة "العباية_المقلوبة" و"سعوديون_ضد_النقاب" وغيرها من الحملات التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة تعبر عن المضمون ذاته.
المصدر: "تويتر"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.