شاهد.. شاب مصري يتراجع عن الانتحار من أعلى برج بعد 6 ساعات (فيديو)

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة تراجع شاب عن الانتحار بعد 6 ساعات جالسا أعلى برج شبكة المحمول في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

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ووثق الأهالي لحظة نزول الشاب من أعلى البرج، إذ ظهر في البث المباشر، وهو ينزل على سلالم البرج، وبعدها ساعده الونش التابع للشرطة على استكمال عملية النزول، وأخذوه إلى القسم لإكمال التحقيقات، ومعرفة أسباب الواقعة.

وأكدت نجلاء العربي، إحدى أهالي المدينة، أن أحمد تلقى مكالمة هاتفية أقنعته بالنزول بعدها على الفور، مضيفة: "فيه تليفون جاله راح نازل، والشرطة طلعتله ونش، عشان يكمل نزوله، حتى طول الونش ماكنش يقدر يطلع أعلى البرج، لأن المسافة كانت بعيدة برضه".

كان أحمد، أثار الجدل بعد أن حاول الانتحار، لكن الأهالي لم يكونوا قلقين من وفاته، بسبب تعودهم على مثل هذه الأفعال، إذ تبين أن هذه هي المحاولة الفاشلة الرابعة في الانتحار، في إحدى المرات كانت نتيجة مشكلات مع زوجته، ومرة أخرى كان بسبب مشكلة مع طبيب تقدم ضده بمحضر رسمي، وكل المشاكل تم حلها في النهاية.

المصدر: الوطن