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الأمن المصري يكشف تفاصيل منشور مثير للجدل لسيدة مقيدة بالسلاسل

مجتمع

الأمن المصري يكشف تفاصيل منشور مثير للجدل لسيدة مقيدة بالسلاسل
Reuters
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية في مصر، ملابسات تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل منذ 20 عاما في قنا.

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وأوضحت قوات الأمن أن الشخص وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا في صعيد مصر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن شقيقته مطلقة منذ نحو 20 عاما وطليقها يعمل خارج البلاد، ولهما ابنتان إحداهما متزوجة – والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج.

وأشار المزارع إلى أن شقيقته تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما، وأنه تم حجزها بمصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتي "أسيوط – سوهاج" كان آخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد، لافتا إلى أنه يلجأ أحيانا لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.

المصدر: الوطن

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