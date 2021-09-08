بعد عملية جراحية.. زوجان بريطانيان يريان بعضهما لأول مرة منذ عقود

تمكن زوجان بريطانيان في السبعينيات من عمرهما، من رؤية بعضهما البعض لأول مرة منذ عقود بعد أن خضعا لعملية جراحية لتصحيح النظر.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية فإن تيري وبريندا سميث عاشا معا لأكثر من 50 عاما، وفي ربيع عام 2021 وخلال فحص طبي روتيني، اكتشف الأطباء أن كلا الزوجين المسنين يعانيان من ضعف كبير في النظر بسبب إعتام عدسة العين.

وبريندا التي كانت ترتدي نظارات منذ أن كانت في الثلاثين من عمرها، قالت إنها صدمت عندما نظرت إلى زوجها بدون نظارات، "لم أصدق ما كنت أراه. أخبرت تيري أنه يحلق بطريقة خاطئة".

أما تيري الذي أجرى الجراحة بعد شهر من بريندا، تفاجأ بمظهر زوجته بعد الجراحة، وأشار إلى أنه لاحظ لون شعر زوجته، و"قد تبين لي أنه أفتح بكثير مما كنت أعتقد".

وقال إنه تفاجأ أيضا بلون معطفه الذي لطالما أعتقد أنه رمادي اللون، ولكن تبين أنه أخضر.

وقال الزوجان إن العملية غيرت حياتهم اليومية، حيث لم يعودوا بحاجة إلى النظارات للقيام بأنشطتهما.

المصدر: "مترو"