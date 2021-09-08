الداخلية المصرية تكشف تفاصيل حادثة تقييد أخ لشقيقته بالسلاسل لمدة 20 عاما

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله حول قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل لمدة عشرين عاما في محافظة قنا.

وقالت الوزارة إنها حددت الشخص المشار إليه في المنشور المتداول الذي نشره موقع إخباري، وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، وأضافت أنها حققت معه، وأفاد بأن شقيقته تعاني مرضا نفسيا منذ أكثر من 18 عاما، وأنه قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد، وذلك "خشية قيامها بإيذاء نفسها".

وأضاف بأنه يلجأ أحياناً لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.

وذكر الأخ أن شقيقته مطلقة منذ 20 عاما، وأن طليقها يعمل خارج البلاد، ولديها ابنتان إحداهما متزوجة والأخرى في الخارج مع والدها.

وأضاف أنه تم حجزها في مصحات نفسية أكثر من مرة، كان آخرها منذ 5 أعوام.

المصدر: RT