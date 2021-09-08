مصر.. شاب يحاول الانتحار للمرة الرابعة من أعلى برج اتصالات
الصورة من "القاهرة 24"
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شهدت مدينة مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة المصرية، اليوم الأربعاء، محاولة شاب على الانتحار حيث تسلل إلى أعلى برج لأحد شركات الاتصالات.
وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم كفر الدوار، يفيد بتسلل شاب إلى أعلى برج شبكة المحمول بجوار سكة حديد مصر القاهرة - الإسكندرية، محاولا الانتحار.
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد المسيري، رئيس المباحث، وتبين أن الشاب يدعى أحمد. س، وجار التواصل معه، للتراجع عن فكرة الانتحار التي تعد المحاولة الرابعة لنفس الشاب وبذات الطريقة بالتسلل على برج أحد شبكات الاتصالات.
المصدر: "القاهرة24"
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