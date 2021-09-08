الفنانة المصرية ميمي جمال تكشف سبب اختفائها

كشفت الفنان المصرية الكبيرة، ميمي جمال، سبب قلة أعمالها الفنية مؤخرا واختفائها من الساحة الفنية، بعد مشوار طويل من العمل الفني.

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وقالت ميمي جمال: "جربت إن أنا اشتغل وبعتوا لي على مسلسل وقريته وقعدت مع المخرج ومش هقول هو مين واتكلمنا على الدور ولما اتكلمنا عن ظروف الحياة وكان المنتج اشتغلت معاه في مسلسلين من 6 سنين وأجري في المسلسلين كان أعلى من الأجر اللي كان عايز يديهولي دلوقتي فقولت له لازم يبقى فيه سواق وعربية وأنا هجيب كوافير ومايكير ولقيت إن التعامل مش هو اللي واخدة عليه".

وأضافت: "احنا اتدلعنا والمنتجين دلعونا والمخرجين دلعونا وعايزة إيه يا ست الكل وتحت أمرك وتدخلي البلتوه تلاقي أوضتك نضيفة واللبيسة بتاعتك موجودة يبقى ليكي نفس تشتغلي ولما تحسي إنك مضغوطة من ساعة التوقيع هتشتغلي ازاي ومقدرتش واعتذرت".

وأكدت ميمي جمال أنها تتمنى تقديم أعمال فنية: "عايزة أرجع، وأنا أحب أدوار الأمهات والخالة والعمة، وأنا عملت كل الأدوار ولو لقيت الإنتاج مريحني مش بس الفلوس لكن طريقة التعامل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية