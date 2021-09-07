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ماسك يعلق على دعوة وجهها له رئيس "روس كوسموس" لشرب كوب من الشاي

مجتمع

ماسك يعلق على دعوة وجهها له رئيس
Reuters dat/RAF
مؤسس ومالك شركة الفضاء إكس سبيس إيلون ماسك
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علق مؤسس ومالك شركة الفضاء "إكس سبيس" الأمريكي، إيلون ماسك، على دعوة وجهها له رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روغوزين، لشرب كوب من الشاي.

وكتب ماسك على "تويتر": " "شكرا (على الدعوة)! ما هو الشاي المفضل لديك؟".

وكان روغوزين دعا ماسك إلى منزله "كضيف على العائلة" خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، وأعلن عن رغبته في مناقشة عدد من الموضوعات مع ماسك، بما في ذلك دراسة الكون والحياة خارج كوكب الأرض، وكذلك استخدام الفضاء للحفاظ على الحياة على الأرض.

المصدر: RT

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