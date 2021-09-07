ماسك يعلق على دعوة وجهها له رئيس "روس كوسموس" لشرب كوب من الشاي
Reuters dat/RAF
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علق مؤسس ومالك شركة الفضاء "إكس سبيس" الأمريكي، إيلون ماسك، على دعوة وجهها له رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روغوزين، لشرب كوب من الشاي.
وكتب ماسك على "تويتر": " "شكرا (على الدعوة)! ما هو الشاي المفضل لديك؟".
وكان روغوزين دعا ماسك إلى منزله "كضيف على العائلة" خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، وأعلن عن رغبته في مناقشة عدد من الموضوعات مع ماسك، بما في ذلك دراسة الكون والحياة خارج كوكب الأرض، وكذلك استخدام الفضاء للحفاظ على الحياة على الأرض.
Thanks! What is your favorite tea?— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2021
المصدر: RT
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