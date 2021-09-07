عاملة هندية ترتكب جريمة تقشعر لها الأبدان في الكويت

شهدت الكويت جريمة مروعة ارتكبتها عاملة هندية بحق طفلها بعد ولادته مباشرة، في منطقة سعد العبد الله.

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وفي التفاصيل، أقدمت عاملة من الجنسية الهندية بنحر طفلها الذي خرج للحياة من توه، وأنهت حياته داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبد الله .

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "مواطنا أبلع غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام العاملة الهندية لديه، البالغة من العمر 30 عاما، بقتل مولودها نحرا فور ولادته".

وأكد المصدر أن "رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام توجهوا إلى المنزل، وجرى ضبط العاملة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفي إلى إدارة الطب الشرعي".





المصدر: "القبس"