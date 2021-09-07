مصر.. إغلاق مركز ثالث على غرار مركز "سمكري البني آدمين" في الإسكندرية

كشفت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، إغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد إغلاق مركزين على شاكلة مركز "سمكري البني آدمين"، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر.

وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى أنه "في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة العلاج الطبيعي من جمع للمعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي وفتح مراكز غير مرخصة، والتعدي على حرمة المرضى، وبمجهودات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومع أجهزة الدولة من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش الصيدلي وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المستهلك، استطاعت الجهات المعنية من رصد وغلق والقبض على المدعوة (م. ف. حمدان) أخصائية عناية بالبشرة ، بتهمة امتهان مهنة مخالفة عن البطاقة الشخصية وانتحال صفة إخصائي العلاج الطبيعي ذلك للتيسير في فتح مراكز علاج طبيعي غير مرخصة وغير مؤهلة".

وأضاف البيان: "من هذا المنطلق النقابة العامة جميع المواطنين من التعامل مع المدعوة (م. ف. حمدان) حفاظاً على صحتهم".

كما أعلن نقيب إخصائي العلاج الطبيعي، سامي سعد، أن "النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى".

المصدر: "الوطن"