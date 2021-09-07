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مصر..شاحنة محملة بالطوب تنقلب على "توك توك" وتتسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص (صور)

مجتمع

مصر..شاحنة محملة بالطوب تنقلب على
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سيارة إسعاف مصرية
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توفي مواطن وأصيب اثنان آخران جراء انقلاب آلية نقل ثقيلة "تريللا" محملة بالطوب الجيري "البلوك" على عربة "توك توك"، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية المصرية.

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وفي تفاصيل الحادث، تجمع العشرات حول آلية النقل الثقيلة بعد أن انقلبت، ولم يجدوا أمامهم أي حل سوى رفع الطوب الجيري المحمل عليها بعيدا، حتى يتمكنوا من إخراج 3 أشخاص داخل عربة الـ"توك توك"، علاوة على إخراج الـ"توك توك" نفسه، الذي تحطم كليا.

مصر..شاحنة محملة بالطوب تنقلب على
مصر..شاحنة محملة بالطوب تنقلب على

وفور البلاغ بالحادث، انتقلت القوى الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إبلاغ الحماية المدنية، قسم  "الإنقاذ البري"، وسيارات الإسعاف، وإبلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، إذ استطاع الأهالي مع الأجهزة الأمنية في إنقاذ حياة شابين من تحت الطوب، فيما لقي الشاب الثالث مصرعه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، بينما وضع المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مصر..شاحنة محملة بالطوب تنقلب على

المصدر: "الوطن"

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