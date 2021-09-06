الداخلية السورية: مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة في حمص والقبض على مروج

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على مروج للمخدرات كما صادرت كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن أراض زراعية في محافظة حمص.

وأوضحت الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات في حمص قبض على أحد المروجين في مزارع الأوراس بالمحافظة، وضبطت معه 1400 غراما من حبوب الكبتاغون المخدرة، وعددها نحو 8 آلاف حبة، ضمن 8 أكياس.

وقالت الوزارة إنه اعترف بترويج المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية وإن التحقيقات مستمرة معه لكشف باقي المتورطين.

وفي سياق ذي صلة، صادر الفرع ذاته 48 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر موزعة على 244 كفا قماشيا بلون أبيض، وحبوب كبتاغون مخدرة بوزن 17 كيلوغراما، وعددها نحو 100 ألف حبة، وذلك ضمن الأراضي الزراعية بريف حمص.

المصدر: RT