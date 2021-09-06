بالفيديو.. العثور على طفل بعد 3 أيام من اختفائه في غابة أسترالية

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الإثنين، أن خدمة الطوارئ أنقذت طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات في إحدى الغابات، بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته.

وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر الطفل أنطوني‬ إلفالاك وهو يحاول يائسا الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي على مسافة 150 كيلومترا شمال غربي سيدني قبل إنقاذه.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYWpic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إن طائرة هليكوبتر رصدت الطفل الساعة 11:30 صباحا (01:30 بتوقيت غرينتش)، اليوم، بعد نحو 72 ساعة من رؤيته لآخر مرة في عقار ريفي في بوتي، على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي سيدني، مشيرة إلى أن الطفل أعيد إلى أسرته مع الخضوع لفحوص من جانب الإسعاف في نيو ساوث ويلز.

وأدى اختفاء الطفل إلى عملية إنقاذ كبيرة شملت وحدات عدة من الشرطة، بالإضافة إلى مئات من متطوعي خدمة الطوارئ.

وأفاد الإعلام المحلي بأن الطفل، المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، بقي ثلاث ليال بمفرده في الأدغال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات مئوية.



ونقل الطفل إلى مستشفى وقيل أنه يعاني من بعض الخدوش بسبب سقوطه، وقال والده للإعلام المحلي: "لقد أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج من الحفاض، وتعرض للدغ النمل، وسقط، لكنه على قيد الحياة".

المصدر: NSW government + وكالات