الكويت.."فاشينيستا" تتحول من "شاكية" إلى "متهمة" بعد فيديو مع شخص من "جنس ثالث"

بعد أن كانت قد قدمت شكوى بسبب ردود أفعال المشاهدين "التي شكلت إساءة لها"، تصدت النيابة العامة الكويتية لـ"فاشينيستا" مشهورة وأحالتها من شاكية إلى متهمة.

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وفي تفاصيل القاضية، أصدرت النيابة العامة أمرا بضبط "الفاشينيستا" بعد أن قامت بتصوير فيديو لها مع شخص آخر غير زوجها خارج الكويت من "جنس ثالث" وهو يقوم باحتضانها ويقول لزوجها "أنت محظوظ لأن هذي زوجتك"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وبحسب "الراي"، فإن المقطع المصور كان قد أثار الرأي العام، زخلق ردة فعل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النيابة العامة بدأت بمواجهة "كل من يحاول نشر فيديوهات من شأنها إثارة الرأي العام حتى لا يتم التكسب المادي بسبب قضايا السب وإدخال كل من يشارك في هذه الفيديوهات كمتهمين".



المصدر: "الراي"