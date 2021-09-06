النيابة الكويتية تأمر باعتقال مواطنين جلبوا 400 وافد على 5 فنادق وهمية داخل البلاد
Reuters
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أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط وإحضار 3 مواطنين جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية داخل الكويت لا وجود لها على أرض الواقع، في أكبر عملية اتجار بالبشر.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية فإنه "بعد رصد العملية من قبل مباحث الهجرة تبين وجود تأشيرات لآلاف الوافدين لجلب عمالة على تلك الفنادق الوهمية واعترف عدد من الوافدين أمام النيابة العامة أنهم دفعوا مبلغ 1500 دينار مقابل جلبهم إلى الكويت".
المصدر: "الراي"
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