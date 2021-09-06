سارق غريب الأطوار.. قاعة كبيرة مليئة بالملابس الداخلية النسائية!

ألقت السلطات في اليابان القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما، كان قد سرق 730 قطعة من الملابس الداخلية من المغاسل.

وملأت المسروقات المستردة من هذا الرجل قاعة كبيرة، وهي لملابس داخلية نسائية من مختلف الأشكال والألوان، ما قد يشير ربما إلى أن الجاني يعاني من مرض نفسي ما، خاصة أن الملابس مستعملة ولا فائدة منها.

المصدر: Abema Times