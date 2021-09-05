السعودية..عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام بعد انقطاع عامين (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام خلال الفترة المسائية، بعد انقطاع نحو عامين بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها طبقت الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة استعدادا لاستقبال الحضور، مطالبة الراغبين في حضور الحلقات، بـ"ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية".
تقرير مرئي | عودة الحلقات القرآنية بـ #المسجد_الحرام. #رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/wUgExMXxNp— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 5, 2021
المصدر: RT
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