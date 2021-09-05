تقرير: توقعات بأن يتجاوز عدد النساء عدد الرجال في كوريا الجنوبية في عام 2030

من المتوقع أن يتجاوز عدد الإناث في كوريا الجنوبية عدد الذكور خلال التسع سنوات القادمة، حسبما أظهر تقرير حكومي، اليوم الأحد.

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وبلغ العدد الإجمالي للإناث في كوريا الجنوبية 25.86 مليون في العام الماضي، وهو ما يمثل 49.9% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.82 مليون نسمة، وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة.

وانخفضت نسبة الذكور إلى الإناث في سكان كوريا الجنوبية إلى 100.4 في عام 2021 من 101.4 في عام 2000.

وقالت الوزارة إن نسبة انخفاض الذكور هذه ستصل على الأرجح إلى 99.8 في عام 2030، مع توقع أن يفوق عدد الإناث عدد الذكور لأول مرة.

وحسب العمر، بلغ إجمالي النساء في الخمسينيات من العمر 4.25 مليون، ويشكلن 16.5% من إجمالي السكان من الإناث، فيما بلغ عدد النساء في الأربعينيات 4 ملايين، والثلاثينات 3.3 مليون.

وهناك أكثر من 1.3 مليون امرأة، أو 5.1%، تزيد أعمارهن عن 80 عاما.

وذكر التقرير الحكومي أن متوسط عمر المرأة التي تزوجت لأول مرة كان 30.8 سنة في عام 2020 ، بينما كان زوجها يبلغ 33.2 عام.

وشهد سن الزواج الأول للمرأة زيادة مطردة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 26.5 سنة في عام 2000.

وأظهر التقرير أن متوسط العمر المتوقع لصحة المرأة الكورية الجنوبية، في إشارة إلى العدد المتوقع للسنوات المتبقية من الحياة التي تم قضاؤها بصحة جيدة من عمر معين، سجل 74.7 سنة في عام 2019، بزيادة خمس سنوات عن تسع سنوات مضت، وهو أطول بـ 3.4 سنة من متوسط العمر المتوقع للصحة للرجال، والذي كان 71.3 سنة في عام 2019.

المصدر: يونهاب