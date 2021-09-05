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مصر.."زفة عروسين" تتسبب بكارثة (صور)

مجتمع

مصر..
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
القاهرة
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تصادمت 3 سارات "ملاكي" وتحطمت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، أثناء مشاركتها في المسيرة الاحتفالية لزفة عروسين.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بتصادم 3 سيارات ملاكي على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري، نتيجة اللعب بالسيارات أثناء زفة عروسين.

مصر..

وتسبب الحادث بتحطم 3 سيارات وتكسير عامود إنارة بمنتصف الطريق، حيث انتقلت شرطة المرور لمكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

مصر..
مصر..

المصدر: "اليوم السابع"

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