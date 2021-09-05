مصر.."زفة عروسين" تتسبب بكارثة (صور)
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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تصادمت 3 سارات "ملاكي" وتحطمت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، أثناء مشاركتها في المسيرة الاحتفالية لزفة عروسين.
وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بتصادم 3 سيارات ملاكي على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري، نتيجة اللعب بالسيارات أثناء زفة عروسين.
وتسبب الحادث بتحطم 3 سيارات وتكسير عامود إنارة بمنتصف الطريق، حيث انتقلت شرطة المرور لمكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.
المصدر: "اليوم السابع"
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