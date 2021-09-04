مصر.. إحالة المتهمين بهتك عرض 3 أطفال بمحافظة الجيزة للجنايات

أحال المستشار المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بهتك عرض 3 أطفال بجزيرة الديسمي التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

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وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهم "طفلين بالحيل، بأن التقي بهم المتهم الأول بالقرب من مسكنهم واصطحبهم بقاربه بزعمه معاونتهم له في أعمال الصيد وتوجه بهم لمكان ناء من الناس حيث تواجد المتهمين الثاني والثالث، فأقصوهم بعيدا عن بيئتهم الأمنة".

وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة الصف أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة من "قيام المتهم الأول باستدراج الطفلين إلى أحد الأماكن الخالية من السكان حيث تواجد باقي المتهمين مستخدما قاربه ثم قام المتهمون جميعا بهتك عرض المجني عليهم".

وأقر أحد الأطفال المجني عليهم في تحقيقات النيابة من أن "المتهم الأول طلب منه إحضار بعض من معارفه للعمل معه بالصيد فأخبر المجني عليهما الثاني والثالث وتقابلوا معه وتوجهوا إلى جزيرة الديسمي مستخدمين قارب المتهم الأول حيث تواجد المتهمين الثاني والثالث، ثم فاجئهم المتهمون بتهديدهم بالإيذاء ما لم يقوموا بخلع ملابسهم فاستجابوا لهم خوفا منهم ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه عنه كاشفا عورته والتعدي عليه جنسيا، وقام المتهم الأول بالتعدي جنسيا على المجني عليه الثاني وقام المتهم الثالث بالتعدي جنسيا على المجني عليه الثالث".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT