مصر.. يوتيوبر مشهور يسبب أزمة كبيرة بعد نشره فيديو إهانة والدته (فيديو)

تسبب اليوتيوبر المصري المشهور أحمد حسن وزوجته زينب، في أزمة جديدة بمصر بعد نشرهما فيديو وصفه الجميع بأنه إهانة لوالدته.

إقرأ المزيد

واستفز أحمد حسن والدته في فيديو وصلت مدته إلى 25 دقيقة جاء عنوانه: "مقلب إهانة واستفزاز في أمي" والذي اقترب من 4 ملايين مشاهدة.

ورتب أحمد حسن، المقلب مع زوجته زينب، معتمدا على محاصرة والدته بالاستفزازات: "هستفزها ومش هسكت ولا هسيبها، وهتشوفوا هعمل فيها إيه"، وبالفعل انتهى الفيديو باعتداء والدة اليوتيوبر أحمد حسن، بالضرب على زينب، بسبب الاستفزاز الذي تعرضت له.

وأكد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا مصطفى السعداوي، أن استغلال الشخص دون علمه، لتحقيق كسب، يعد جريمة اتجار بالبشر، لكن في حال موافقته لا توجد عقوبة قانونية تجاه ذلك.

وأكد أن المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، لكل من يأتي بفعل يخالف المبادئ العامة للأسرة المصرية، ولا يشترط رضاء المجني عليه عنه.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن الشخص إذ ارتكب فعلا يخالف مبادئ الأسر المصرية، يشكل الفعل جريمة، ومبادئ الآداب العامة هنا، ألا يجعل من الأم سخرية أو دمية، فموضوع الأمهات لا يصح أن يصبح مزحة لتحقيق مكسب سريع، لأن ذلك ربما يتيح الفرصة للتقليد بصورة أخطر.

المصدر: "الوطن"