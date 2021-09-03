 
مباشر
عاجل
الإمارات تؤكد إرسالها طائرة محملة بمساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى أفغانستان

فقد عمله و"الملل" جعله من مشاهير موقع "تيك توك" الكبار

مجتمع

فقد عمله و
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7bz

اتسع الوقت أمام الإيطالي، خابي لام، السنغالي المولد، حين فقد عمله في أحد المصانع بسبب جائحة كورونا، فانشغل بتصوير مقاطع فيديو وتنزيلها في موقع "تيك توك" وكان النجاح الباهر حليفه.

إقرأ المزيد
"لم أشعر بشيء".. ناشطة على "تيك توك" تحذر من سماعات الأذن (فيديو)

بدأت القصة في ربيع عام 2020، حين فقد الشاب البالغ من العمر 21 عاما مصدر رزقه. وبدافع الملل، ولسد الفراغ، بدأ في تصوير مقاطع فيديو قصيرة ساخرة ومنتقدة.

وفي غضون بضعة أشهر، أصبح الشاب أحد أشهر المدونين في موقع "تيك توك" بمتابعين بلغ عددهم 107 ملايين!

شعبية لام الهائلة كانت استثنائية لعدة اعتبارات، لأنه يعمل بمفرده، وليس لديه من يعينه في الإنتاج والتسويق، ولم يلجأ إلى الترويج لنفسه بالإعلانات، ومع ذلك أصبح واحدا من مشاهير الإنترنت.

فقد عمله و

وتعد صفحة الإيطالي ذي الأصول السنغالية ثاني أكثر الصفحات شهرة في موقع "تيك توك". والمركز الأول كان من نصيب راقصة أمريكية تدعى، شارلي داميليو، تبلغ من العمر 17 عامًا، تتقدمه قليلا بـ 122 مليون شخص متابع.

وكانت هذه الصبية، أول شخصية مشهورة على الإنترنت تمكنت من تخطي 100 مليون مشترك في موقع "تيك توك".

وعلى الرغم من ذلك، فالشاب لام لديه كل الفرص لتجاوز الراقصة الأمريكية في عدد المتابعين والمعجبين. وفي الشهر الماضي زاد متابعوه بأكثر من 12 ملونا، في حين أن منافسته زاد جمهورها في نفس الفترة بمقدار 2 مليون فقط.

المصدر: lenta.ru

 

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا