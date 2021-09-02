متحف الحقوق المدنية الأمريكي يمنح وسام الحرية لميشيل أوباما وحملة الفقراء

أعلن المتحف الوطني للحقوق المدنية في ولاية تينيسي الأمريكية منح وسام الحرية لميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، ولحملة الفقراء.

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وستقدم الجائزة التي تكرم "الإسهامات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية" في حفل افتراضي يوم 14 أكتوبر القادم لميشيل أوباما ولزعيمي "حملة الفقراء" القس وليام باربر، والقس ليز ثيوهاريس.

وأصبحت ميشيل أوباما، وهي محامية وكاتبة، أول سيدة أولى من أصل إفريقي عندما تولى زوجها الرئاسة في 2009، وستنضم كذلك إلى قاعة الشهرة الوطنية للمرأة في أكتوبر.

وقال المتحف في بيان إن حملة الفقراء، ومقرها واشنطن العاصمة، تعمل على محاربة العنصرية الممنهجة والفقر والدمار البيئي.

وستكرم كذلك دارنيلا فريزر، الفتاة التي صورت بهاتفها المحمول لحظة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض، مما ساعد في إطلاق حملة احتجاجات عالمية ضد الظلم والعنصرية ووحشية الشرطة في العام الماضي.

وحصلت فريزر كذلك على إشادة خاصة من مجلس جائزة بوليتزر في يونيو.

المصدر: رويترز