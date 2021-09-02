بعد أن كانت سببا في استقالته.. مات هانكوك يقضي إجازة مع مساعدته في جبال الألب (صور)

يقضي وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، وصديقته جينا كولادانجيلو، عطلتهما في جبال الألب، وذلك بعد استقالة هانكوك من منصبه أثر نشر صور وهما يقبلان بعضهما في خرق لقواعد التباعد.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن مات وجينا اللذين كانا متزوجين في وقت الكشف عن علاقتهما، تركا منذ ذلك الحين منزل الزوجية، مشيرة إلى أنهما يقضيان العطلة في منتجع Villars-sur-Ollon، الذي يكلف 87 جنيها إسترلينيا كل يوم، أي حوالي 120 دولارا أمريكيا، الذي وصلا إليه يوم الثلاثاء.

وتظهر الصور الذي نشرتها وسائل إعلام بريطانية مات هانكوك يرتدي قبعة زرقاء اللون وإلى جانبه جينا كولادانجيلو ومجموعة من الأشخاص الآخرين.

Matt Hancock seen on romantic Swiss Alps getaway with lover Gina Coladangelo. Wonder which donor paid for this https://t.co/LxvQidOsW9 — seahamcw (@seahamcw1) September 2, 2021

هذا وحاول هانكوك (42 عاما) الابتعاد عن الأضواء منذ استقالته بعد علاقته مع كولادانجيلو (44 عاما).

وعلى الرغم من حصوله على دعم علني من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقال هانكوك بعد 48 ساعة من نشر صورة التقبيل، وقال حينها إنه يرغب في البقاء بعيدا عن أعين الجمهور من أجل أطفاله الثلاثة وزوجته.

المصدر: "الإندبندنت"