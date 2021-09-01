إعلامية كويتية شهيرة تطالب بطرد الوافدين "المتحرشين" بعد واقعة لها مع مواطن مصري

طالبت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بـ"طرد كل وافد يقوم بمعاكسة أو التحرش بمواطنة من دولة الكويت"، مدعية أنه "تم التحرش بها من قبل وافد مصري".

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وعبر تغريدة لها في "تويتر"، قالت مي العيدن: "والله أنا أطالب إن الدولة تحط قانون إن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنه كويتية، يتم تسفيره وإقصاءه من البلد..أنت جاي الديرة تشتغل واترزق الله، ولا جاي تعاكس واتحرش والله..وقاحة أمس وأنا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا تشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه".

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021

هذا وتعرضت الإعلامية الكويتية لبعض الانتقادات لذكرها جنسية "المتحرش"، فيما دعمها البعض الآخر.

وطبعا لازم نكتب جنسيه المتحرش عشان نثير الجدل ونبقى ترند — Huda ELMen4awy ♥️👑 (@hoda_elmenshawy) August 31, 2021

من حق حضرتك تعملى اى شىء ودا حقك وكل واحد المفروض يحترم نفسه وعلى رأى المثال أللى بيقول ياغريب كون أديب كون مؤدب يامقيم إنت فى بلد الخير والانسانيه إنت فى بلد الكرم والطيبه والأصل ربنا يعز الكويت واهلها ويحفظكم من كل شر وسوء — عماد راشد (@rwqEdcLqugRqfCs) August 31, 2021

عقوبه التحرش لازم تكون للجميع وافد ومواطن وايا كان جنسيه البنت المتحرش بيهه سواء كانت مواطنه او وافده — مروه (@HLiVlfDyfN4cdP2) August 31, 2021

المصدر: RT