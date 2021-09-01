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إعلامية كويتية شهيرة تطالب بطرد الوافدين "المتحرشين" بعد واقعة لها مع مواطن مصري

مجتمع

إعلامية كويتية شهيرة تطالب بطرد الوافدين
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الإعلامية الكويتية، مي العيدان
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طالبت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بـ"طرد كل وافد يقوم بمعاكسة أو التحرش بمواطنة من دولة الكويت"، مدعية أنه "تم التحرش بها من قبل وافد مصري".

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وعبر تغريدة لها في "تويتر"، قالت مي العيدن: "والله أنا أطالب إن الدولة تحط قانون إن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنه كويتية، يتم تسفيره وإقصاءه من البلد..أنت جاي الديرة تشتغل واترزق الله، ولا جاي تعاكس واتحرش والله..وقاحة أمس وأنا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا تشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه".

هذا وتعرضت الإعلامية الكويتية لبعض الانتقادات لذكرها جنسية "المتحرش"، فيما دعمها البعض الآخر.

المصدر: RT

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