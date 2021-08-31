ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة مع طائرة هليكوبتر (صور)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها بجانب طائرة هليكوبتر عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وحازت الصورة خلال أول نصف ساعة من نشرها على 82 ألف إعجاب وأكثر من ألف تعليق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان "فرصة تانية"، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.

المصدر: RT