 
مباشر

مغنية توجه رسالة لوزير بريطاني سابق: دع هذه الأنشطة للصغار (فيديو)

مجتمع

مغنية توجه رسالة لوزير بريطاني سابق: دع هذه الأنشطة للصغار (فيديو)
RT / Facebook
المغنية البريطانية تاليا ستورم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6lt

التقطت وسائل الإعلام البريطانية صورا وفيديوهات لمايكل جوف الوزير السابق وعضو البرلمان البريطاني الحالي وهو يرقص في أحد الملاهي الليلية على أنغام الموسيقى في ساعات متأخرة من الليل.

ووجهت المغنية البريطانية تاليا ستورم رسالة إلى عضو البرلمان البريطاني المذكور قالت فيها: "دع ممارسة هذه الأنشطة لصغار السن".

وظهرت الفنانة في برنامج تلفزيوني للحديث حول أنه لا يحق لكبار السن الدخول إلى الملاهي الليلية، وممارسة الأنشطة المخصصة للأطفال، مشيرة إلى عدم رغبتها في رؤية والدها يرقص في باحات الملاهي.

وتفاعل المغردون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأزمة منتقدين رأي الفنانة، ومؤكدين أن العمر مجرد رقم.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا