مغنية توجه رسالة لوزير بريطاني سابق: دع هذه الأنشطة للصغار (فيديو)

التقطت وسائل الإعلام البريطانية صورا وفيديوهات لمايكل جوف الوزير السابق وعضو البرلمان البريطاني الحالي وهو يرقص في أحد الملاهي الليلية على أنغام الموسيقى في ساعات متأخرة من الليل.

ووجهت المغنية البريطانية تاليا ستورم رسالة إلى عضو البرلمان البريطاني المذكور قالت فيها: "دع ممارسة هذه الأنشطة لصغار السن".

وظهرت الفنانة في برنامج تلفزيوني للحديث حول أنه لا يحق لكبار السن الدخول إلى الملاهي الليلية، وممارسة الأنشطة المخصصة للأطفال، مشيرة إلى عدم رغبتها في رؤية والدها يرقص في باحات الملاهي.

وتفاعل المغردون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأزمة منتقدين رأي الفنانة، ومؤكدين أن العمر مجرد رقم.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية