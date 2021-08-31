مصر.. الفنانة نهال عنبر تعلق بعد سقوط الديكور على رأسها

علقت الفنانة المصرية نهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج في المخ أثناء عرضها مسرحية زقاق المدق في مدينة الإسكندرية ونقلها إلى المستشفى، نتيجة سقوط إحدى قطع الديكور على رأسها.

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وقالت الفنانة نهال عنبر في أول تعليق لها: "الحمدلله أنا كويسة بطمنكوا وبطمن جمهوري ادعولي أخرج من المستشفى، وإن شاء الله أبقى زي الفل".

وتابعت الفنانة نهال عنبر قائلة: "أنا بس اتخبطت في دماغي، ودا عملى حالة إغماء، وتم إصابتي بارتجاج في المخ نتيجة الخبطة، بس الحمد لله بقيت أحسن، وتواجدت فى المستشفى للاطمئنان، إن مفيش أي مضاعفات".

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن المستشفى بالفعل اتخذ كل الإجراءات اللازمة للحالة، ومن المفترض أن تخرج من المستشفى صباح غدا الثلاثاء.

وتابعت الفنانة نهال عنبر: "إن شاء الله أول مكون كويسة هرجع لعرض مسرحية زقاق المدق مرة تانية".

المصدر: الوطن