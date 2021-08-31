الفنانة شمس الكويتية تعرّي الوسط الفني من أصحاب العضلات

عبر مقطع فيديو متداول لها في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا بعد انتقادها وتصريحاتها حول الوسط الفني و"البلوغرز" (المؤثرين بهذه المواقع).

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وفي مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، ادعت شمس أن "العالم الفني مليء بتعاطي المخدرات والسُكر والانحطاط الأخلاقي"، حيث قالت الفنانة الكويتية: الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه، وأتحدى واحد أو وحدة من "البلوغرز" الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، ويضعون عينهم في عيني، ويخبرونني أن نقودهم فقط من الإعلاناتـ وأتحداهم أيضا أن يخبروني أنهم سعيدين، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم"، مشيرة إلى أن "هؤلاء المشاهير مضطرين أن يصوروا لجمهورهم هذه الصورة، ليرتاحوا فقط".

وتابعت قائلة: "أنا لا أدعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ وحدة خلقها رب العالمين، وأزفت وحدة، لكن أزفت وحدة تنصحكم.. دائما النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه غير..ربي سترني، وزرع فيني حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان..أزاحني الله على أن أتبع هؤلاء المشاهير".

وفي مقارنة حياتها الحالية بحياتها لو كانت مثل هؤلاء المشاهير، أوضحت شمس قائلة: "أنا لو ربي لم يعطني هذه الهدية بأن أشغلني في حياتي وأمور تهمني وتهم البشر، لكنت الآن أسوأ منهم، و24 ساعة أتعاطى الكوكايين ومخدرات وكحول وحشيش، لكن ربي سترني وجعلني من صغري أهتم بالعلم".

وأكملت الفنانة الكوريتية: "أنا لم أجرب الدشارة وربي شاهد، ولكنني حضرت وشاهدت..أنا لم آتي من وسط الأزهر، أنا من وسط فني ترى فيه كل شيء، يا إما تنجرف وتصبح مثلهم، أو تكون مثل حالتي، تدخل النار وتطلع منها وتقول يا نار كوني برداً وسلاماً، وربي يحرسك".

كما تطرقت شمس إلى الحديث عن المشاهير "المهوسين ببناء العضلات"، وتوجهت إليهم قائلة: "رحت وصنعت عضل وأخذت هذه الهرمونات التي ستحولك إلى أختي بعد عامين أو ثلاثة، أكثر شباب يأخذون منشطات جنسية هم أصحاب العضلات لأن لديهم مشاكل جنسية كبيرة بسبب الهرمونات التي يحقنون جسمهم بها..البنات مساكين، يركضون وراء أصحاب العضلات ويعتقدون أنهم سيجدون ضالتهم فيهم، سنتين ثلاثة وتفقد قدراتك الجنسية والسبب، أنك تريد تقليد فلان وعلان".

وتساءلت: "هل تعلمون أن هذه الصور أغلبها فلاتر؟ أو عمليات تجميل؟ ولو سألتم زوجاتهم سيخبرونكم أنه مثل أختها في الفراش، بسبب البلاوي التي يتعاطاها".

بالإضافة إلى التصريحات "النارية" السابقة، ادعت شمس معرفتها شخصيا بأسماء هؤلاء المشاهير، مضيفة: "أقسم أن لدي أسماء مشاهير ورجال أعمال وفنانين، عدا لاعبي الكورة لا يأخذون هذه الأشياء، زوجاتهم يبكون بسببهم، لأن لديهم مشاكل جنسية، ولا يهمه، كل ما يهمه شكله".

وبعد هذه التصريحات والادعاءات، أثير جدل كبير بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن البعض أيد كلامها وصدقه، وآخرون اعتبروا أنها "مريضة نفسيا وتكذب لتتصدر التريند فقط".

المصدر: RT