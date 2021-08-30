السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/1oxGpZrUZw#واسpic.twitter.com/66eDkRvfQ4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 30, 2021

المصدر: واس"