 
مباشر

السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز

مجتمع

السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
علم السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ee

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة  جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

المصدر: واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا