مصري يروج لبيع الأسلحة بطريقة غريبة.. والأمن يتحرك

أقدم مواطن مصري على الترويج لبيع الأسلحة بدون ترخيص من خلال عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع عملائه عبر "واتس آب".

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وتمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على المواطن المصري، بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتضمن الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية، للراغبين بمقابل مادي.

أسفرت التحريات الفنية، عن تحديد الشخص المشار إليه مقيم بمحافظة الشرقية، عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا، تبين احتواؤه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وأنه المسئول عن إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقناة على تطبيق "تليغرام"، يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامي.

كما تبين أن لديه حسابين على تطبيق "واتس آب"، يقوم عن طريقهما بالتواصل مع عملائه، وعثر داخل السيارة التى كان يستقلها على "عدد من الطلقات النارية، 18 جراب طبنجة، دبشك بندقية، 4 علب تحوي أدوات تنظيف البنادق، عدد من كروت فيزا تابعين لعدد من البنوك، ماكينة تحصيل فيزا تابعة لأحد البنوك، مبلغ مال".

المصدر: أخبار اليوم