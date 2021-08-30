مصر.. بيان يكشف عن التفاصيل حول أنباء هروب المذيعة مي حلمي

كشف مالك قناة "الحدث اليوم" في مصر، النائب في البرلمان المصري محمد إسماعيل، حقيقة هروب المذيعة الموقوفة مي حلمي إلى خارج البلاد.

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وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إن التحقيقات مع مي حلمي تمت بالأمس، وتم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام وسيتم انتهاء الأمر قريبا، موضحًا أنه من الوارد أن يصدر خطأ عن أي إعلامي عبر الشاشات، وكثير من كبار الإعلاميين حدث معهم ذلك، ويتم تدراك الأمر.

وتابع مالك قناة "الحدث اليوم"، أن الإعلامي بعد إيقافه أو إنذاره يبدأ في تغيير منهج برنامجه والتعامل مع معطيات البرنامج بشكل مختلف، منوها بأن جلسة التحقيق كانت متميزة وحدث بها تدارك لكثير مما حدث بهذه الحلقة والموضوع بصدد الانتهاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، والإعلامية مي حلمي حضرت التحقيق والقصة بصدد انتهائها، والصورة المتداولة عن سفرها هي صورة قديمة تم إعادة نشرها، منوها بأن سبب الاهتمام بالأمر أن الإعلامية مي حلمي دائما تتصدر التريند، وأي شيء يتعلق بها يصبح "تريند".

المصدر: أخبار اليوم