الفنانة الكويتية غدير السبتي تثير الجدل بعد انتقادها "مياه الإمارات"

أثار مقطع فيديو للفنانة الكويتية غدير السبتي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قالت إن "مياه الإمارات تسببت بضرر كبير لشعرها على الرغم من استخدامها علاجات خاصة".

إقرأ المزيد

وقالت غدير السبتي في مقطع الفيديو: "مياه الإمارات لم تلائم شعري، ولم يصل سابقا إلى هذه المرحلة من الجفاف، رغم استخدامي مختلف الزيوت، والمرطبات، والشامبوهات، والماسكات، والمغذيات، دون أي فائدة"، لافتة إلى أن "شعرها تحول إلى جاف بشكل كبير، ما جعلها تعاني".

كما طلبت المساعدة من متابعيها لنصحها باستخدام أي مادة مفيدة تجعل شعرها رطبا مرة أخرى.

هذا وتلقت الفنانة الكويتية انتقادات عدة على كلامها، حيث علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو الخاص بها الذي تداولته صفحات عدة، وقال أحدهم "تبالغ أوفر، تسوي شو..عيل نحن سنين نسبح من ماينا جان شعورنا طاحت".

وأضاف آخر: "ماي الإمارات ناسب كل هالملايين، بس شو أقول أسكت ي لساني".

في حين أن أحد الحسابات علق قائلا: "فعلا أنا أصدقها.. مو كل ماي يناسب الشعر..أنا بعد إذا سافرت يطيح شعري بشكل مخيف وشغالتي أول ما وصلت البيت أسبوع وقعدت تصيح تقول شعرها يطيح من الماي..يعني الماي يختلف من مكان للثاني".

المصدر: RT