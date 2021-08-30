روسيا.. أحد سكان تولياتي يحرق شقة جدة زوجته بنار الغيرة

قال موقع "م ف د ميديا" الروسي، إن الشرطة اعتقلت أحد سكان تولياتي بمقاطعة سمارة، لإشعاله النيران في شقة جدة زوجته بسبب غيرته عليها.

وذكرت صاحبة الشقة البالغة من العمر 65 عاما، أن حفيدتها التي تعيش وزوجها في الشقة، تشاجرت معه في المساء، وبعد ذلك قام الرجل بإشعال النار في منشفة ورمى بها على السرير وغادر الشقة.

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وطلبت المتقاعدة من الشرطة، تحميل المسؤولية الجنائية لزوج حفيدتها وإلزامه بتسديد تعويض مالي قدره 250 ألف روبل، أي حوالي 3500 دولار، لقاء الأضرار المادية التي تحملتها بسبب تصرفه وقدمت وثائق تثبت ذلك.

وقال ممثل الشرطة المحلية للموقع: "تم فتح قضية جنائية ضد أحد سكان تولياتي، بتهمة ارتكاب الجريمة الواردة في الجزء 2 من المادة 167 من قانون العقوبات الجنائية الروسي" التخريب المتعمد أو إلحاق ضرر بممتلكات الآخرين".

وأشارت الشرطة، إلى أن الرجل اعترف بذنبه، وأوضح أنه ارتكب الجريمة وهو مخمورا بسبب الغيرة.

المصدر: نوفوستي