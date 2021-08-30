"سيارة متفحمة".. تطورات جديدة في واقعة اختطاف طفل المحلة في مصر (فيديو)

استطاعت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في مصر العثور على السيارة المستخدمة في واقعة اختطاف طفل من أحضان والدته في منطقة المحلة، والتي أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

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ونقلت شبكة "مصراوي" عن مصدر أمني قوله إنه "تم العثور على سيارة مطابقة للسيارة التي استخدمها مجهولون في اختطاف الطفل زياد البحيري، أثناء تواجده برفقة والدته داخل محل بالطريق الدائري في المحلة الكبرى متفحمة تماما"، لافتا إلى أن "السيارة التي عثر عليها محروقة بنفس مواصفات السيارة المبلغ عنها بطريق "قطور-سجين"، وأن أرقام لوحاتها مبلغ بسرقتها من سيارة أخرى، وجار البحث وكشف ملابسات الواقعة".

من جانبه، أوضح أحمد البحيري، والد الطفل زياد الذي تعرض للاختطاف صباح أمس من أمام أحد المحال على طريق المحلة الدائري، وكان رفقة والدته، أنه "لا توجد خلافات بينه وبين أحد ما يستدعي اختطاف نجله، وأنه لا يعرف إلى الآن سبب اختطاف ابنه أو هوية الخاطفين".

كما روى الأب تفاصيل الواقعة، حيث أشار إلى أن "الطفل زياد ووالدته خرجا من المنزل وتوجها إلى المحل صباح أمس الأحد، وكان زياد يقف جوار والدته داخل المحل، قبل أن يفاجئهما أحد الملثمين، وكان يرتدي جلبابا، جاذبا الطفل من يد والدته، حاملا إياه داخل السيارة التي فرت، بينما سحلت الأم أثناء محاولتها تحريره".

وتقدمت الأسرة ببلاغ للأجهزة الأمنية، التي تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، التي انتشر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة وثقتها.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يكشف تفاصيل واقعة اختطاف طفل من والدته داخل محل تجارى رصدته كاميرات المراقبة بالمنازل والمحال المحيطة بمكان وقوع الحادث.

اختطاف طفل في مدينة المحلة الكبري في وضح النهار 😑 pic.twitter.com/800Xmk9Qu7 — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) August 29, 2021

المصدر: "مصراوي" + RT