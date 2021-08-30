 
مباشر

السعودية.. فيديو لامرأة تقتحم مسرحا لأداء رقصة العرضة يثير الجدل

مجتمع

السعودية.. فيديو لامرأة تقتحم مسرحا لأداء رقصة العرضة يثير الجدل
Reuters Faisal Al Nasser
رقص استعراضي في حفل بالسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r64x

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر مشاركة إحدى النساء في أداء رقصة العرضة الجنوبية الشهيرة، بالحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وإنزالها فورا.

إقرأ المزيد
كاتبة أردنية تطالب بأذان العشاء بصوت أم كلثوم
كاتبة أردنية تطالب بأذان العشاء بصوت أم كلثوم

وأثار مقطع الفيديو الجدل لدى رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنها تخالف النظام، وقال: على مسرح مهرجان الباحة..فتاة تصرفت بطريقة تخالف النظام و الذوق العام .. تم طردها"، إذ يظهر مقطع الفيديو سيدة قد اقتحمت مسرح "خيرات الباحة" أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض، ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من المسرح، فاستجابت منه، وغادرت.

وعلق أحدهم الآخر قائلا: "طرد فتاة حاولت المشاركة في العرضة الجنوبية ضمن فعاليات مهرجان الباحة..بيض الله وجهه..هالأشكال يحسبون الانفتاح خلاص انفلات..!!

ولفت آخر إلى أن هذه السيدة هي "سائحة أجنبية، وتحتاج أحد يشرح لها انه ممنوع المشاركة العشوائية".

هذا ونقلت صحيفة "سبق" عن رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، بدر بن هلال الزهراني، قوله إن "المشاركات كانت ممنوعة منعا باتا على الجميع في هذا الحفل، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر"، مشيرا إلى أن "السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة".

المصدر: "سبق" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا