مصر.. القصة الكاملة للعثور على العريس المختفي منذ 40 يوما

بعد 40 يوما من اختفائه قبل عرسه بـ24 ساعة عثر أهالي قرية الحطبة بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية على الشاب وليد رمضان في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد إبلاغ الأهالي عنه.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن وليد رمضان وأثناء وجوده في شوارع أكتوبر قال: "إيه اللي جابني هنا.. عاوز أروح فرحي".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وليد كان يسير تائها لا يعرف أين يذهب كأنه طفل صغير بحسب ما صرح به أسعد مجدي ابن عمته، مؤكدا أنه عرف مكانه يوم السبت وأنهم سارعوا في الذهاب إليه صباح الأحد.

وأوضح أسعد مجدي أنه في كامل قواه العقلية وزعم تعرضه للسحر.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية