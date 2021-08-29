مصر.. القضاء الإداري يرد دعوى منع الداعية مبروك عطية من الظهور على الفضائيات

ردت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر الدعوى المقامة من محامي النقض سمير صبري ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون والفضائيات.

وقال صبري في دعواه: "بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فهم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم".

وأضاف: "هؤلاء أصبحوا فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم".

وتابع: "إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين".

المصدر: "الوطن المصرية"