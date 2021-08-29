كاتبة أردنية تطالب بأذان العشاء بصوت أم كلثوم

طالبت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة بأن يكون أذان العشاء بصوت أم كلثوم في إشارة منها إلى ضرورة أن يكون الصوت مطربا للقلوب على حد قولها.

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وكتبت أبو ريشة في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "لا أَمل الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجيا. ولكن هذا الصوت المعلب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يذكر بصلاة، ولا يهيىء لخشوع. أطربوا القلوب بما يشجي، ولا تنفروا ما وسعكم التنفير".

وأضافت الكاتبة "هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجرا، وعبد الباسط ظهرا، والمنشاوي عصرا، ومصطفى اسماعيل مغربا، وأم كلثوم عشاء لعل الذائقة ترتقي والجمال يصبح برهانا على صدق الحال".

المصدر: "خبرني"