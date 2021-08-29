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مصارع مصري يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف ويسعى ليكون أقوى رجل بالعالم

الرياضة

مصارع مصري يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف ويسعى ليكون أقوى رجل بالعالم
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تحدث المصارع المصري أشرف محروس الشهير بكابونجا والملقب بالرجل الخارق عن نجاحه فى جرّ كراكة تزن 4 آلاف طن فى هيئة قناة السويس

مصارع مصري يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف ويسعى ليكون أقوى رجل بالعالم

كابونجا قال خلال لقائه مع الزميل أحمد الجمل ببرنامج ناس اونلاين أنه يمتلك قوة خارقة منذ الصغر ويتدرب كل يوم ويمارس تمارين شاقة حتى يحافظ على مستواه ساعيا ليدخل موسوعة غينس للأرقام القيتسية كأقوى رجل بالعالم 

كابونجا الذي نجح في الأيام الماضية من  شد شاحنة بأسنانه تزن 16 طن يسعى لسحب الطائرات والقطارات في الفترة القادمة لكنه بانتظار استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الطيران المدني والسكك الحديدية بمصر. 

المصارع المصري أكد أن نظامه الغذائي مختلف تماما عن عامة الناس قائلا: "أنا طعامي مختلف عن الناس العادية مثلا أفطر طبق بيض عبارة عن 30 بيضة والغداء في الأسماك أتناول 5 كيلو سمك وفي اللحوم ممكن أكل نصف خروف".

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