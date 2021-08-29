وفاة رضيعة نسيتها والدتها داخل سيارتها في الأردن

فتحت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم الأحد، تحقيقا بوفاة طفلة، والدتها موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة الزرقاء.

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وقالت والدة الطفلة بالتحقيقات الأولية إنها نسيت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، 4 ساعات في المركبة بدلا من إدخالها إلى حضانة المؤسسة.

وأضافت والدة الطفلة أنها عندما تذكرت طفلتها ذهبت إليها لتجدها في حالة وفاة.

المصدر: خبرني