وفاة رضيعة نسيتها والدتها داخل سيارتها في الأردن
Reuters
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فتحت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم الأحد، تحقيقا بوفاة طفلة، والدتها موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة الزرقاء.
وقالت والدة الطفلة بالتحقيقات الأولية إنها نسيت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، 4 ساعات في المركبة بدلا من إدخالها إلى حضانة المؤسسة.
وأضافت والدة الطفلة أنها عندما تذكرت طفلتها ذهبت إليها لتجدها في حالة وفاة.
المصدر: خبرني
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