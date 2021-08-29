مصر.. مصرع عروس على يد دجال بمساعدة زوجها والجهات المختصة تكشف التفاصيل

كشفت جهات التحقيق في مصر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ليلى المعروفة إعلاميا بـ"سيدة حلوان" على يد دجال بدعوى إخراج الجن من جسدها.

وفي تفاصيل الواقعة تبين أن زوج المجنى عليها أحضر الدجال لزوجته لعلاجها من الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر بها بعد زواجهما منذ 3 شهور وأن زوج المجني عليها ساعد الدجال بتقيدها في جلسات العلاج ليقوم الدجال بضربها بشكل مستمر بدعوى إخراج الجن منها.

وأكدت التحقيقات أن زوج الضحية قام في جلسة العلاج بتقييد زوجته بالحبال وظل معها أثناء قيام الدجال بتعذيبها حتى أصيبت بحالة إعياء شديد وبعدها لفظت أنفاسها الأخيرة وقام الزوج بالاتصال بأسرة زوجته ليخبرهم بوفاتها وذهب إلى مفتش الصحة بمنطقة حلوان لإنهاء إجراءات الدفن.

وأشارت التحقيقات إلى أن مفتش الصحة اشتبه بوفاة الزوجة فقام بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة حلوان قسم الشرطة، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الجثة وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء لبيان سبب الوفاه.

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات، تم ضبط الدجال المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة واعترف بأنه كان يعالج الضحية بمشاركة زوجها من الجن بالضرب والتعذيب بهدف إخراجه من جسدها، ولم يقصد قتلها.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال والد الضحية في الحادث واتهم زوجها بالمشاركة في جريمة قتل ابنته مع الدجال.

وأضاف: "ابنتي عاشت معي 23 سنة دون أن يظهر عليها أي علامات لمس الجن التي ادعاها، وفوجئت بوفاة ابنتي دون سبب".

المصدر: "المصري اليوم"